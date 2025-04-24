«Лос-Анджелес» и «Эдмонтон» проведут второй матч первого раунда плей-офф НХЛ 24 апреля

«Лос-Анджелес» и «Эдмонтон» проведут второй матч первого раунда плей-офф НХЛ в четверг, 24 апреля. Игра пройдет на Crypto.com-арене в Лос-Анджелесе (США), стартовое вбрасывание — в 05.00 по московскому времени.

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф НХЛ показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Ключевые события и результат игры «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Победу в первом матче серии с минимальным перевесом в счете одержали «Кингз» — 6:5.