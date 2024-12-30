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Сегодня, 07:34

«Филадельфия» уступила «Лос-Анджелесу», Мичков набрал два очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Лос-Анджелесу» со счетом 4:5.

В составе «Флайерз» 2 (1+1) очка набрал Матвей Мичков, по голу забили Тайсон Ферстер, Скотт Лоутон и Джоэл Фараби. У «Кингз» дубль оформил Анже Копитар, еще по шайбе забросили Кевин Фиала, Адриан Кемпе и Уоррен Фогель.

В текущем сезоне на счету Мичкова 29 (12+17) очков в 35 матчах НХЛ.

После этого матча «Филадельфия» с 36 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 47 очками — на четвертой строчке «Запада».

3
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Филадельфия Флайерз
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