39 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

«Лос-Анджелес» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4. Голами в составе «Кингз» отметились Расмус Купари, Тревор Мур, Виктор Арвидссон, Блейк Лизотт и Габриэль Виларди. За «Пантерз» шайбы забросили Райан Ломберг, Картер Вераге, оформивший дубль, и Ээту Луостаринен. Российский голкипер команды Сергей Бобровский совершил 39 сейвов. «Лос-Анджелес» набрал 15 очков в 14 матчах и занимает яптое место на Западе. «Флорида» находится на 11-й строчке Востока — 13 очков в 12 играх. Хоккей НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Флорида» — 5:4 (0:1, 3:1, 2:2) Голы: Ломберг — 2 (Балцерс), 11:00 — 0:1. Купари — 1 (Фиала, Грундстрем), 29:27 — 1:1. Верхэге — 6 (Форслинг, Барков), 29:45 — 1:2. Мур — 2 (Арвидссон, Дано), 30:19 — 2:2. Арвидссон — 3 (бол., Копитар, Мур), 39:34 — 3:2. Луостаринен — 4 (Райнхарт, Казинс), 41:18 — 3:3. Лизотт — 4 (Рой), 42:40 — 4:3. Верхэге — 7 (Ткачак), 45:04 — 4:4. Виларди — 9 (Эдлер, Копитар), 56:42 — 5:4. Вратари: Куик — Бобровский (58:06). Штраф: 4 — 22. Броски: 39 (6+21+12) — 36 (10+14+12). Наши: — - -. 6 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.