Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:39

«Лос-Анджелес» обыграл «Флориду»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

«Лос-Анджелес» переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Во втором периоде Эван Родригес в большинстве вывел «Флориду» вперед. В третьем периоде Самуэль Хелениус из «Лос-Анджелес» сравнял счет. Победную шайбу забросил Андриан Кемпе.

«Лос-Анджелес» набрал 57 очков в 45 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Флорида» на 5-й строчке Восточной конференции — 59 очков в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Флорида» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Родригес — 11 (бол., Лунделл, Самоскевич), 27:27 — 0:1. Хелениус — 1 (Жанно, Спенс), 46:41 — 1:1. Кемпе — 24 (Фиала, Кларк), 53:12 — 2:1.

Вратари: Кемпер — Найт.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (8+6+14) — 27 (5+17+5).

Наши: Гавриков (24.51/3/0) — Куликов (22.17/0/0).

23 января. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 15 090 зрителей

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Флорида Пантерз
Читайте также
Овечкин рассказал о визите в Зал славы «Эдмонтона» и гонке за Гретцки
Трамп отреагировал на отказ Байдена помиловать самого себя
Мизулина обвинила Трампа в кощунстве из-за его высказываний о ВОВ
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд»
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Популярное видео
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя