«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес», Бобровский сделал 26 сэйвов

Сегодня, 04:52
«Флорида» выиграла у «Лос-Анджелеса» в предсезонном матче НХЛ — 4:2.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам. Канадский защитник Аарон Экблад оформил ассистентский хет-трик.
Российсский защитник «Кингз» Владислав Гавриков сделал одну голевую передачу.
В пятницу, 4 октября, матчем «Баффало» — «Нью-Джерси» (1:4) в Праге стартовал регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/25. В субботу, 5 октября, «Дэвилз» одержали вторую победу над «Сэйбрз» (3:1).