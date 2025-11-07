Видео
7 ноября, 09:38

«Лос-Анджелес» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

Павел Лопатко

«Лос-Анджелес» проиграл «Флориде» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

У гостей заброшенные шайбы на счету Брэда Маршана (дубль), Сэма Беннетта, Сэма Райнхарта и Антона Лунделла, у хозяев — Анже Копитара и Кори Перри.

«Кингз» в 16 матчах набрали 15 очков и занимают девятое место в таблице Западной конференции. «Пантерз» с 15 очками после 14 игр идут на 11-м месте.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Флорида Пантерз
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
