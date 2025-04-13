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13 апреля, 08:50

«Лос-Анджелес» и «Эдмонтон» в четвертый раз подряд встретятся в первом раунде Кубка Стэнли

Алина Савинова
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«Лос-Анджелес» встретится с «Эдмонтоном» в первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2024/25.

Это стало возможным после победы «Вегаса» в Тихоокеанском дивизионе лиги.

«Лос-Анджелес» и «Эдмонтон» сыграют друг с другом в первом раунде Кубка Стэнли в четвертый раз подряд.

«Кингз» со 101 баллом после 79 матчей располагаются на четвертой позиции в Западной конференции. У «Ойлерз» 97 очков после аналогичного количества игр и шестая строчка. В Тихоокеанском дивизионе «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон» занимают второе и третье места соответственно.

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ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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