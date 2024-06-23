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Сегодня, 06:45

«Лос-Анджелес» и нападающий Тюркотт продлили контракт на 3 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» заключил новый контракт с нападающим Александром Тюркоттом.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на 3 года. Годовая зарплата игрока составит 775 тысяч долларов.

У 23-летнего игрока этим летом завершался срок контракта новичка. В сезоне-2023/24 Тюркотт сыграл 20 матчей за «Кингс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В АХЛ за «Онтарио Рейн» нападающий провел 35 игр в регулярке и набрал 29 (10+19) очков. В 8 играх Кубка Колдера он записал на свой счет еще 4 (2+2) балла.

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
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