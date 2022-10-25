«Лос-Анджелес» и «Оттава» являются основными претендентами на защитника «Аризоны» Чикрана

«Аризона» хочет обменять защитника Джейкоба Чикрана, но запрашиваемая компенсация остается высокой, сообщает Sportsnet.

Клуб хочет получить за игрока два выбора в первом раунде драфта (или двух молодых и талантливых игроков).

«Лос-Анджелес» и «Оттава» являются основными претендентами на защитника.

Соглашение 24-летнего Чикрана с «Койотами» с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2024/25.

16-й номер драфта НХЛ-2016 провел в лиге 337 матчей и набрал 142 (53+89) очка при общей полезности «минус 45».