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НХЛ

Сегодня, 22:29

«Лос-Анджелес» и «Оттава» являются основными претендентами на защитника «Аризоны» Чикрана

Иван Шитик
Корреспондент
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«Аризона» хочет обменять защитника Джейкоба Чикрана, но запрашиваемая компенсация остается высокой, сообщает Sportsnet.

Клуб хочет получить за игрока два выбора в первом раунде драфта (или двух молодых и талантливых игроков).

«Лос-Анджелес» и «Оттава» являются основными претендентами на защитника.

Соглашение 24-летнего Чикрана с «Койотами» с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2024/25.

16-й номер драфта НХЛ-2016 провел в лиге 337 матчей и набрал 142 (53+89) очка при общей полезности «минус 45».

Джейкоб Чикран
ХК Аризона Койотс
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Оттава Сенаторз
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