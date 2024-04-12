«Лос-Анджелес» обыграл «Калгари» и вышел в плей-офф, у Мироманова результативный пас

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Калгари» со счетом 4:1.

В составе «Флэймз» отличился Джонатан Юбердо с передачи Даниила Мироманова, у «Кингз» дубль оформил Виктор Арвидссон, еще по шайбе забросили Кевин Фиала и Акил Томас.

Благодаря этой победе «Лос-Анджелес» обеспечил себе участие в плей-офф.

После этого матча «Калгари» с 75 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 95 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Калгари» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Фиала — 28 (бол., Копитар, Кемпе), 6:48 — 1:0. Арвидссон — 3 (Дано, Мур), 20:54 — 2:0. Томас — 3 (Рой), 27:42 — 3:0. Юбердо — 13 (Мироманов, Зари), 48:28 — 3:1. Арвидссон — 4 (п.в., Копитар, Даути), 56:46 — 4:1.

Вратари: Тэлбот — Маркстрем (56:35 — 56:46).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 30 (8+13+9) — 24 (10+7+7).

Наши: Гавриков (20.17/2/+2) — Кузьменко (15.56/2/-1), Мироманов (20.56/1/0).

12 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 17340 зрителей.