«Коламбус» уступил «Лос-Анджелесу», Тарасова заменили после четырех пропущенных шайб

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 1:4.

В составе «Блю Джэкетс» единственный гол забил Кирилл Марченко, вратарь Даниил Тарасов был заменен после четырех пропущенных шайб. У «Кингз» отличились Дрю Даути, Анже Копитар, Виктор Арвидссон и Карл Грундстрем.

После этого матча «Коламбус» с 49 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 89 очками — на второй строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)

Голы: Даути — 5 (Грундстрем, Купари), 24:44 — 1:0. Копитар — 26 (Байфилд, Андерсон), 27:42 — 2:0. Арвидссон — 19 (Мур, Дано), 32:36 — 3:0. Грундстрем — 8, 33:48 — 4:0. Марченко — 17 (Байрейтер), 44:31 — 4:1.

Вратари: Копли — Тарасов (Хатчинсон, 33:48).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (15+13+8) — 31 (9+10+12).

Наши: Гавриков (21.32/2/0) — Марченко (15.58/4/+1).

17 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 15 460 зрителей.