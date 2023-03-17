«Коламбус» уступил «Лос-Анджелесу», Тарасова заменили после четырех пропущенных шайб

Сегодня, 08:04
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 1:4.
В составе «Блю Джэкетс» единственный гол забил Кирилл Марченко, вратарь Даниил Тарасов был заменен после четырех пропущенных шайб. У «Кингз» отличились Дрю Даути, Анже Копитар, Виктор Арвидссон и Карл Грундстрем.
После этого матча «Коламбус» с 49 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 89 очками — на второй строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)
Голы: Даути — 5 (Грундстрем, Купари), 24:44 — 1:0. Копитар — 26 (Байфилд, Андерсон), 27:42 — 2:0. Арвидссон — 19 (Мур, Дано), 32:36 — 3:0. Грундстрем — 8, 33:48 — 4:0. Марченко — 17 (Байрейтер), 44:31 — 4:1.
Вратари: Копли — Тарасов (Хатчинсон, 33:48).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (15+13+8) — 31 (9+10+12).
Наши: Гавриков (21.32/2/0) — Марченко (15.58/4/+1).
17 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 15 460 зрителей.