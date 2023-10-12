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Сегодня, 08:45

«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Колорадо» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Встреча прошла на «Crypto.com Арене».

У «Эвеланш» дублем отметился Микко Рантанен. По одному голу за команду забили Натан Маккиннон, Кейл Макар и Майлз Вуд. За «Кингз» отличились Карл Грундстрем и Куинтон Байфилд.

Видео лучших моментов матча «Лос-Анджелес» — «Колорадо» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Лос-Анджелес Кингз
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