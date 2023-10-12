«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес», Георгиев сделал 35 сейвов

«Лос-Анджелес» на домашнем льду проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

За «Кингз» голы забили Карл Грундстрем и Куинтон Байфилд. За «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон, Кейл Макар, Микко Рантанен, оформивший дубль, и Майлз Вуд.

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 35 бросков по воротам. Нападающий команды Валерий Ничушкин провел на льду 17 минут 7 секунд и завершил матч с показателем полезности «-1».

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков сыграл 20 минут 42 секунды, показатель полезности «-1».

Следующий матч «Колорадо» проведет 15 октября с «Сан-Хосе», а «Лос-Анджелес» в этот же день примет «Каролину».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Голы: Маккиннон — 1 (Рантанен, Друэн), 7:25 — 0:1. Макар — 1 (бол., Маккиннон, Рантанен), 22:54 — 0:2. Рантанен — 1 (Тэйвз, Маккиннон), 23:47 — 0:3. Грундстрем — 1 (Дано), 26:18 — 1:3. Байфилд — 1 (Копитар), 39:55 — 2:3. Рантанен — 2 (Джонсон, Макар), 44:59 — 2:4. Вуд — 1 (п.в., Колтон, Татар), 56:08 — 2:5.

Вратари: Тэлбот (55:58 — 56:08) — Георгиев.

Штраф: 15 — 19.

Броски: 36 (11+19+6) — 36 (9+14+13).

Наши: Гавриков (20.42/0/-1) — Ничушкин (17.07/2/-1).

12 октября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.