«Нэшвилл» в гостях обыграл «Лос-Анджелес»

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У победителей отличились Кэл О`Райлли и Густав Нюквист. У хозяев единственную шайбу забросил Дрю Даути.

«Лос-Анджелес» в 42 матчах набрал 50 очков и расположился на 8-м месте на «Западе». «Нэшвилл» расположился строчкой выше, набрав 51 очко в 45 играх.

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«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: О`Райлли — 17 (бол., Йоси, Сиссонс), 27:56 — 0:1. Даути — 10 (бол., Кемпе, Фиала), 28:52 — 1:1. Нюквист — 12 (Шенн, О`Райлли), 33:40 — 1:2.

Вратари: Риттих (7:24 — 7:43, 57:52) — Сарос.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 34 (8+13+13) — 33 (11+11+11).

Наши: Гавриков (22.10/4/0) — Гурьянов (10.52/3/0), Тренин (18.05/0/0).

19 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18145 зрителей.