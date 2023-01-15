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Сегодня, 09:25

«Нью-Джерси» победил «Лос-Анджелес», 22-летний защитник Охотюк забил гол

Руслан Минаев
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«Нью-Джерси» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Девилз» отметились Томаш Татар, Эрик Хаула, Никита Охотюк,Райан Грэйвз и Йеспер Братт. У «Кингз» забивали Анже Копитар и Кевин Фиала, который не реализовал буллит в третьем периоде.

«Нью-Джерси» с 59 очками занимает третье место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» с 56 очками на 5-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» — 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Голы: Фиала — 16 (бол., Кемпе, Даути), 6:32 — 1:0. Татар — 10 (бол., Хишир, Хьюз), 12:51 — 1:1. Хаула — 3 (Мерсер), 22:37 — 1:2. Копитар — 12 (бол., Даути, Виларди), 26:48 — 2:2. Охотюк — 1 (Палат, Хьюз), 27:40 — 2:3. Грэйвс — 4 (Шарангович), 30:57 — 2:4. Братт — 18 (п.в., Шарангович, Грэйвс), 58:56 — 2:5.

Нереализованный буллит: Фиала (Лос-Анджелес), 47:19.

Вратари: Куик (56:18 — 57:51, 58:37 — 58:56) — Блэквуд.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 36 (15+11+10) — 28 (6+7+15).

Наши: — - Охотюк (12.01/1/+1).

15 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18230 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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