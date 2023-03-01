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Сегодня, 08:47

Источник: «Лос-Анджелес» обменял Куика в «Коламбус» на Гаврикова и Корписало

Иван Торопцев
Корреспондент
Джонатан Куик.
Фото USA Today Sports
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«Лос-Анджелес» обменял вратаря Джонатана Куика в «Коламбус», сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

Как утверждает источник, в результате сделки «Кингз» получат голкипера «Блю Джекетс» Йоонаса Корписало и защитника Владислава Гаврикова.

Гавриков выступает за «Коламбус» с сезона-2019/20, в нынешнем регулярном чемпионате он набрал 10 (3+7) очков в 52 матчах. Россиянин пропустил 8 последних игр команды из-за потенциального обмена.

Джонатан Куик был выбран «Лос-Анджелесом» под 72-м номером драфта НХЛ-2005, 37-летний американец выступал за «Кингз» с момента прихода в НХЛ в 2007 году. Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Стэнли (2012, 2014).

Джонатан Куик
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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