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Сегодня, 09:20

«Оттава» в овертайме обыграла «Лос-Анджелес»

Руслан Минаев
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«Оттава» на выезде обыграла «Лос-Анджелес» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В составе «Сенаторз» забивали Брэйди Ткачак, Алекс Дебринкет и Клод Жиру (забил победный гол). У «Кингз» дубль на счету Артура Калиева.

«Лос-Анджелес» остался на 5-й строчке «Запада» с 27 очками. «Оттава» на 15-м месте «Востока» с 17 очками.

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«Лос-Анджелес» — «Оттава» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ткачак — 9 (Шабо, Жиру), 4:55 — 0:1. Калиев — 7 (бол., Арвидссон, Дано), 30:23 — 1:1. Дебринкэт — 6 (бол., Ткачак, Штюцле), 32:17 — 1:2. Калиев — 8 (бол., Дурзи, Дано), 37:35 — 2:2. Жиру — 9 (Штюцле, Шабо), 60:20 — 2:3.

Вратари: Куик — Тэлбот.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (8+10+9+0) — 39 (19+8+11+1).

Наши: — - Зуб (24.37/2/+1).

28 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 15136 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Оттава Сенаторз
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