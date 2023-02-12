«Лос-Анджелес» разгромил «Питтсбург», Кемпе оформил покер

«Лос-Анджелес» разгромил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:0.

В составе «Кингз» голами отметились Джарет Андерсон-Долан, Алекс Иафалло и Адриан Кемпе, оформивший покер.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 20 минут 7 секунд, заработал показатель полезности «-2» и получил 2 минуты штрафа.

«Лос-Анджелес» поднялся на пятое место в турнирной таблице «Запада», набрав 65 очков в 54 матчах. «Питтсбург» находится на восьмой строчке «Востока» (61 очко).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Питтсбург» — 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

Голы: Андерсон-Долан — 7 (Эдлер, Купари), 2:28 — 1:0. Иафалло — 8 (Купари, Фиала), 17:47 — 2:0. Кемпе — 23 (Копитар, Байфилд), 21:58 — 3:0. Кемпе — 24 (Копитар, Андерсон), 25:18 — 4:0. Кемпе — 25 (бол., Копитар, Даути), 34:27 — 5:0. Кемпе — 26 (бол., Фиала, Даути), 55:09 — 6:0.

Вратари: Копли — Десмит (Токарски, 21:58).

Штраф: 20 — 30.

Броски: 31 (12+11+8) — 25 (10+6+9).

Наши: — - Малкин (20.07/1/-2).

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