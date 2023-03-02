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НХЛ

Сегодня, 09:43

«Лос-Анджелес» получил права на вратаря Портильо у «Баффало»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» в результате обмена получил права на вратаря «Баффало» Эрика Портильо.

Взамен «Короли» отдали выбор третьего раунда драфта НХЛ 2023 года.

22-летний голкипер был выбран «Баффало» под общим 67-м номером в 3-м раунде вступительного драфта 2019 года. Портильо сейчас находится в команде университета Мичигана, которая играет в лиге NCAA. Он сыграл за команду 31 матч (19-10-2). Его 19 побед — второй результат среди вратарей «Большой десятки» и седьмой среди всех вратарей NCAA.

ХК Баффало Сэйбрз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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