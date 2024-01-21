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НХЛ

Сегодня, 09:08

«Рейнджерс» на выезде уступили «Лос-Анджелесу»

Алина Савинова
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«Лос-Анджелес» на своем льду обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Победу «Кингз» принесли голы Кевина Фиала и Куинтона Байфилда. У гостей единственную шайбу забросил Крис Крайдер.

Российский нападающий «Нью-Йорк» Артемий Панарин не отметился результативными действиями в этой встрече.

«Лос-Анджелес» набрал 52 очка за 43 игры и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Рейнджерс» занимают третью позицию в таблице Восточной конференции (58 очков после 45 матчей).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Фиала — 11 (Мур), 19:25 — 1:0. Крайдер — 21 (Фокс, Зибанежад), 34:39 — 1:1. Байфилд — 13, 38:13 — 2:1.

Вратари: Риттих — Куик.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 26 (12+6+8) — 23 (2+9+12).

Наши: Гавриков (22.35/2/0) — Панарин (20.34/1/0).

21 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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