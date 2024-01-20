«Лос-Анджелес» на своем поле сыграет против «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на воскресенье, 21 января. Встреча пройдет на «Crypto.com-арене» в Лос-Анджелесе, США. Начало — в 06.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Лос-Анджелес» находится на 8-й позиции Западной конференции, имея в своем активе 50 очков. «Рейнджерс» занимает вторую позицию Восточной конференции, набрав 58 очков. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.