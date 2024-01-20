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Сегодня, 22:00

«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Матч НХЛ «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» 21 января начнется в 06.30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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«Лос-Анджелес» на своем поле сыграет против «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на воскресенье, 21 января. Встреча пройдет на «Crypto.com-арене» в Лос-Анджелесе, США. Начало — в 06.30 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Лос-Анджелес» находится на 8-й позиции Западной конференции, имея в своем активе 50 очков. «Рейнджерс» занимает вторую позицию Восточной конференции, набрав 58 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Сент-Луис» — «Вашингтон»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире