Передача Бучневича не помогла «Сент-Луису» обыграть «Лос-Анджелес»

«Сент-Луис» на выезде проиграл «Лос-Анджелесу» со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Блюз» голами отметились Роберт Томас и Каспери Капанен. Российский нападающий команды Павел Бучневич отдал одну голевую передачу. Форварды Алексей Торопченко и Никита Александров результативными действиями не отметились.

За «Кингз» забили Карл Грундстрем, Адриан Кемпе, Габриэль Виларди и Кевин Фиала. Росскийский защитник команды Владислав Гавриков провел на льду 18 минут 55 секунд и заработал показатель полезности «+2».

«Лос-Анджелес» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции (80 очков). «Сент-Луис» находится на 11-й строчке (59).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Грундстрем — 7 (Рой, Купари), 3:14 — 1:0. Томас — 15 (Бучневич, Фолк), 18:05 — 1:1. Кемпе — 29 (Байфилд), 32:50 — 2:1. Капанен — 9 (мен., Саад), 52:11 — 2:2. Виларди — 21 (бол., Фиала, Даути), 56:57 — 3:2. Фиала — 22 (п.в., Арвидссон, Даути), 58:04 — 4:2.

Вратари: Корписало — Биннингтон (57:53 — 58:04).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 38 (8+16+14) — 26 (11+7+8).

Наши: Гавриков (18.55/2/+2) — Александров (11.08/0/0), Бучневич (21.24/5/-1), Торопченко (12.35/1/0).

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