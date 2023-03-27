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Сегодня, 08:07

«Лос-Анджелес» переиграл «Сент-Луис» со счетом 7:6, у Гаврикова передача, у Бучневича гол+пас

Руслан Минаев
Филлип Дано.
Фото USA Today Sports
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«Лос-Анджелес» дома обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6.

В составе «Кингз» отметились Виктор Арвидссон (дубль), Алекс Иафалло, Адриан Кемпе (дубль), Тревор Мур и Дрю Даути. Во втором периоде Арвидссон не реализовал буллит.

У «Блюз» шайбы на счету Брэндона Саада, Джастина Фолка, Павла Бучневича, Джордана Кайру (дубль) и Каспери Капанена.

Защитник «Кингз» Владислав Гавриков отметился результативной передачей, как и форвард «Блюз» Павел Бучневич.

«Лос-Анджелес» одержал третью победу подряд и с 96 очками занимает второе место в турнирной таблице «Запада». «Сент-Луис» с 72 очками — на 12-й строчке.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 7:6 (5:1, 0:3, 2:2)

Голы: Арвидссон — 23 (Фиала, Дано), 0:27 — 1:0. Иафалло — 12 (бол., Арвидссон, Дано), 2:48 — 2:0. Кемпе — 35 (мен., Мур), 7:35 — 3:0. Саад — 18 (бол., Томас, Блэй), 8:04 — 3:1. Арвидссон — 24 (бол., Дурзи), 14:30 — 4:1. Мур — 9 (бол., Дано, Дурзи), 16:22 — 5:1. Фолк — 9 (Питлик), 23:09 — 5:2. Бучневич — 24 (Блэй, Росен), 36:05 — 5:3. Кайру — 32 (бол., Томас, Фолк), 37:35 — 5:4. Кемпе — 36 (Гавриков), 44:37 — 6:4. Капанен — 14 (Бучневич, Ледди), 48:11 — 6:5. Даути — 8 (бол., Фиала), 48:50 — 7:5. Кайру — 33 (Шенн, Крюг), 59:11 — 7:6.

Нереализованный буллит: Арвидссон (Лос-Анджелес), 31:27.

Вратари: Копли — Хофер (Биннингтон, 16:22, 58:50 — 59:11, 59:14).

Штраф: 4 — 20.

Броски: 31 (17+8+6) — 22 (11+6+5).

Наши: Гавриков (20.19/1/+2) — Бучневич (18.23/2/+3), Торопченко (9.59/0/+1).

27 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18 230 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Сент-Луис Блюз
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