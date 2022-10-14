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Сегодня, 08:07

«Сиэтл» обыграл «Лос-Анжделес» в матче НХЛ

Руслан Минаев

«Сиэтл» на выезде обыграл «Лос-Анжделес» в матче регулярного сезона НХЛ — 4:1.

В составе «Кракен» забивали Джейден Шварц, Брэндон Танев, Александер Веннберг и Адам Ларссон.

У «Кингз» шайба на счету Алекса Иафалло.

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«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Шварц — 1 (бол., Эберле, Бураковски), 5:21 — 0:1. Иафалло — 1 (бол.), 7:43 — 1:1. Танев — 1 (Борген), 26:08 — 1:2. Веннберг — 1 (Бенайерс, Бьоркстранд), 33:08 — 1:3. Ларссон — 1 (мен., п.в.), 58:59 — 1:4.

Вратари: Куик (56:58 — 58:59) — Джонс.

Штраф: 17 — 13.

Броски: 28 (8+9+11) — 22 (7+6+9).

Наши: — - -.

14 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.

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КХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Сиэтл Кракен
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