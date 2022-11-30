9:8! «Сиэтл» перестрелял «Лос-Анджелес», пять игроков набрали по три очка

«Сиэтл» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес», команды забили 17 шайб на двоих

«Сиэтл» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 9:8 ОТ.

В составе «Кракен» три очка набрали Александер Веннберг, Джастин Шульц и Джордан Эберле. У «Кингз» — Дрю Даути и Кевин Фиала, который записал на свой счет 4 ассиста.

Победную шайбу забил Андре Бураковски, который реализовал большинство у «Кракен».

«Сиэтл» с 31 очком занимает второе место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» с 28 очками — на 5-й строчке Запада.

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«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 8:9 ОТ (3:3, 3:5, 2:0, 0:1)

Голы: Копитар — 5 (Фиала, Даути), 0:16 — 1:0. Бенайерс — 8 (бол., Веннберг, Шульц), 5:21 — 1:1. Маккэн — 9 (Эберле, Шульц), 8:42 — 1:2. Арвидссон — 5 (бол., Дурзи), 9:16 — 2:2. Веннберг — 5 (бол., Спронг, Шульц), 12:55 — 2:3. Виларди — 12 (бол., Фиала, Даути), 18:52 — 3:3. Бенайерс — 9 (Эберле), 21:31 — 3:4. Грундстрем — 5 (Лизотт, Уокер), 22:48 — 4:4. Маккэн — 10 (Ларссон, Эберле), 24:56 — 4:5. Кемпе — 8 (Фиала), 26:45 — 5:5. Спронг — 5, 27:27 — 5:6. Бьоркстранд — 3, 29:50 — 5:7. Виларди — 13 (Копитар, Андерсон), 35:41 — 6:7. Бураковски — 8 (Веннберг, Борген), 39:38 — 6:8. Дурзи — 4 (Рой, Фиала), 51:36 — 7:8. Андерсон — 1 (Кемпе, Даути), 53:39 — 8:8. Бураковски — 9 (бол.), 62:08 — 8:9.

Вратари: Куик (Петерсен, 24:56) — Джонс.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (8+17+10+0) — 30 (12+11+6+1).

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