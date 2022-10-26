Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

«Тампа-Бэй» в гостях проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4. В составе хозяев шайбы забросили Филлип Дано, Габриэль Виларди, Блэйк Лизотт и Адриан Кемпе. У гостей отличились Брэндон Хэгел и Никита Кучеров. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 29 сейвов из 33 броска соперника. Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Голы: Дано — 4 (Виларди, Андерсон), 7:20 — 1:0. Хагель — 2, 15:14 — 1:1. Виларди — 5 (бол., Даути, Фиала), 25:03 — 2:1. Лизотт — 1 (Кларк, Калиев), 33:17 — 3:1. Кемпе — 5 (Копитар), 54:30 — 4:1. Кучеров — 1, 57:44 — 4:2. Вратари: Куик — Василевский (57:18 — 57:44, 58:14). Штраф: 10 — 10. Броски: 33 (7+11+15) — 25 (7+9+9). Наши: — - Кучеров (25.22/3/+1), Наместников (12.52/0/-1), Сергачев (21.50/0/0).

26 октября. Лос-Анджелес. Staples Center. 16 480 зрителей.