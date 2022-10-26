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НХЛ

Сегодня, 08:18

Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

Виктория Кравченко
Никита Кучеров (в центре) с партнерами по «Тампа-Бэй».
Фото Global Look Press
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«Тампа-Бэй» в гостях проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4.

В составе хозяев шайбы забросили Филлип Дано, Габриэль Виларди, Блэйк Лизотт и Адриан Кемпе. У гостей отличились Брэндон Хэгел и Никита Кучеров.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 29 сейвов из 33 броска соперника.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Дано — 4 (Виларди, Андерсон), 7:20 — 1:0. Хагель — 2, 15:14 — 1:1. Виларди — 5 (бол., Даути, Фиала), 25:03 — 2:1. Лизотт — 1 (Кларк, Калиев), 33:17 — 3:1. Кемпе — 5 (Копитар), 54:30 — 4:1. Кучеров — 1, 57:44 — 4:2.

Вратари: Куик — Василевский (57:18 — 57:44, 58:14).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 33 (7+11+15) — 25 (7+9+9).

Наши: — - Кучеров (25.22/3/+1), Наместников (12.52/0/-1), Сергачев (21.50/0/0).
26 октября. Лос-Анджелес. Staples Center. 16 480 зрителей.

ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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