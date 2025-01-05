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Сегодня, 07:53

«Лос-Анджелес» победил «Тампу-Бэй» в домашнем матче, Василевский сделал 19 сэйвов

Даниил Аршавский
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«Лос-Анджелес» на своем льду переиграл «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За «Кингз» голами отметились Майки Андерсон и Адриан Кемпе.

Единственную шайбу «Лайтнинг» забросил Виктор Хедман. Российский голкипер команды Андрей Василевский отразил 19 из 21 броска соперника.

«Лос-Анджелес» набрал 51 очко в 38 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции, «Тампа-Бэй» с 42 очками за 36 встреч идет 7-й на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хедман — 5 (Пойнт, Гюнцель), 1:09 — 0:1. Андерсон — 5 (Дано), 7:58 — 1:1. Кемпе — 19 (Тюркотт), 54:12 — 2:1.

Вратари: Кемпер — Василевский (57:31).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 21 (4+7+10) — 35 (11+8+16).

Наши: Гавриков (25.24/0/0) — Кучеров (23.24/3/0).

5 января. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.

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Андрей Василевский (хоккей)
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