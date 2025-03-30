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30 марта, 05:00

«Торонто» победил «Лос-Анджелес», Мэттьюс набрал два очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Лос-Анджелес» со счетом 3:1.

В составе «Мэйпл Ливз» дубль оформил Джон Таварес, 2 (1+1) очка набрал Остон Мэттьюс. У «Кингз» шайбу забросил Алекс Лаферрье.

После этого матча «Торонто» с 92 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 89 очками — на пятой строчке «Запада».

НХЛ

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«Лос-Анджелес» — «Торонто» — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Лафферье — 16 (Дано), 21:57 — 1:0. Мэттьюс — 29 (мен., Маккейб), 40:55 — 1:1. Таварес — 34 (бол., Мэттьюс, Райлли), 52:04 — 1:2. Таварес — 35 (п.в., Марнер), 58:35 — 1:3.

Вратари: Кемпер (57:40 - 58:35, 58:40) — Столарц.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 36 (13+14+9) — 26 (10+7+9).

Наши: Гавриков (19.08/0/+1), Кузьменко (18.38/7/-2) — -.

30 марта. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей.

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ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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