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Сегодня, 07:40

«Ванкувер» в серии буллитов обыграл «Лос-Анджелес», Кузьменко реализовал решающий бросок

Руслан Минаев
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«Ванкувер» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» в серии послематчевых буллитов в регулярном чемпионате НХЛ — 3:2.

В основное время у «Кэнакс» шайбы забросили Брок Босер и Элиас Петтерсон.

В составе «Кингз» голами отметились Александер Эдлер и Карл Грундстрем. Во втором периоде Адриан Кемпе не реализовал буллит.

Победный буллит на счету игрока Андрея Кузьменко.

«Ванкувер» с 65 очками расположился на 12-м месте «Запада». «Лос-Анджелес» — на 2-й строчке «Запада» с 90 очками.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бесер — 13 (Миллер, Хьюз), 10:53 — 0:1. Эдлер — 2 (Виларди), 16:52 — 1:1. Грундстрем — 9 (Купари, Калиев), 36:18 — 2:1. Петтерссон — 32 (бол., Хьюз, Миллер), 51:33 — 2:2.

Нереализованный буллит: Кемпе (Лос-Анджелес), 30:24.

Победный буллит: Кузьменко.

Вратари: Корписало — Демко.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 40 (11+12+17+0) — 17 (4+2+8+3).

Наши: Гавриков (22.11/2/0) — Кузьменко (17.55/0/0), Подколзин (9.10/1/-1).

19 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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