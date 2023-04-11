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Сегодня, 08:03

Гол Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Ванкувер»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Голом в составе «Кингз» отметился российский защитник Владислав Гавриков. Также забили Артур Калиев и Дрю Даути.

В составе «Кэнакс» российский форвард Андрей Кузьменко провел на льду 16 минут 7 секунд и заработал показатель полезности «-1», у Виталия Кравцова время на льду 12.22 и 4 силовых приема.

«Лос-Анджелес» занимает 6-е место на «Западе» — 102 очка в 81 матче. «Ванкувер» находится на 12-й строчке (79).

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«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Калиев — 13 (Лизотт, Иафалло), 35:13 — 1:0. Гавриков — 6 (Мур, Дано), 44:03 — 2:0. Даути — 9 (п.в.), 58:23 — 3:0.

Вратари: Корписало — Делиа.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 28 (5+11+12) — 20 (7+7+6).

Наши: Гавриков (18.55/4/+1) — Кравцов (12.22/0/0), Кузьменко (16.07/0/-1).

11 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18230 зрителей.

Владислав Гавриков
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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