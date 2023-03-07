«Лос-Анджелес» переиграл «Вашингтон», у Овечкина и Гаврикова по шайбе

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. В составе хозяев отличились Владислав Гавриков, Филлип Дано, Мики Андерсон и Адриан Кемпе. За «Вашингтон» забросили Расмус Сандин и Александр Овечкин. «Лос-Анджелес» занимает 2-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 82 очка за 65 игр. «Вашингтон» располагается на 12-й строчке на «Востоке» с 68 очками за 65 матчей. НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) Голы: Сандин — 5 (Милано, Строум), 31:39 — 0:1. Гавриков — 4 (Фиала, Арвидссон), 33:18 — 1:1. Дано — 16 (Арвидссон, Рой), 39:27 — 2:1. Овечкин — 36 (бол., Сандин, Бэкстрем), 42:31 — 2:2. Андерсон — 3 (Байфилд, Кемпе), 47:52 — 3:2. Кемпе — 30 (п.в.), 59:58 — 4:2. Вратари: Копли — Кемпер (57:55 — 58:07, 58:10 — 59:58). Штраф: 10 — 10. Броски: 41 (19+11+11) — 22 (3+10+9). Наши: Гавриков (21.21/3/+1) — Алексеев (20.39/1/-1), Кузнецов (19.06/2/-3), Овечкин (17.47/4/-3). 7 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.