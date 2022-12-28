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Сегодня, 08:59

«Вегас» проиграл «Лос-Анджелесу» на выезде

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» победил «Вегас» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев забросили Габриэль Виларди, Филлип Дано, Алекс Иафалло и Виктор Арвидссон. За гостей забросили Майкл Амадио и Брэйден Макнэбб.

«Вегас» сохраняет лидерство в таблице Западной конференции с 49 очками в 37 матчах, «Лос-Анджелес» идет на третьей строчке с 46 очками в 38 играх.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Виларди — 15 (Лизотт), 11:57 — 1:0. Амадио — 4 (бол., Пьетранджело, Стоун), 13:08 — 1:1. Макнэбб — 1 (Смит, Пачал), 30:07 — 1:2. Дано — 10 (Арвидссон, Иафалло), 33:22 — 2:2. Иафалло — 5 (Арвидссон, Дано), 48:36 — 3:2. Арвидссон — 10 (п.в., Дано), 59:33 — 4:2.

Вратари: Копли — Томпсон (58:20 — 59:33).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 25 (7+7+11) — 23 (7+8+8).

Наши: — - Дорофеев (11.15/1/0), Мироманов (17.36/0/-1).

28 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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