«Вегас» по буллитам победил «Лос-Анджелес»

«Вегас» на выезде победил «Лос-Анджелес» по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У гостей забивали Майк Амадио, Уильям Каррьер и Марк Стоун. У хозяев отметились Алекс Лаферрьер, Тревор Льюис и Дрю Даути.

Победный буллит реализовал Джек Айкел.

«Вегас» набрал 17 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице «Запада». «Лос-Анджелес» с 10 очками — на 4-м месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Лафферье — 2 (Дюбуа, Рой), 13:11 — 1:0. Льюис — 2 (Андерсон, Лизотт), 24:54 — 2:0. Амадио — 2 (Карлссон), 27:36 — 2:1. Каррье — 1, 32:57 — 2:2. Стоун — 2 (бол., Маршессо, Теодор), 46:26 — 2:3. Даути — 4 (Фиала, Кемпе), 58:57 — 3:3.

Победный буллит: Айкел.

Вратари: Тэлбот (57:52 — 58:57) — Томпсон.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 41 (14+11+14+2) — 30 (9+14+6+1).

Наши: Гавриков (21.55/1/0) — Барбашев (14.44/0/0), Дорофеев (11.44/4/0).

29 октября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.