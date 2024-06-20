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Сегодня, 20:40

«Лос-Анджелес» вернул клубный логотип из конца 80-х

Алина Савинова
Логотип ХК «Лос-Анджелес».
Фото ХК «Лос-Анджелес».
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«Лос-Анджелес» сменил основной логотип команды. Как сообщает пресс-служба клуба, новая эмблема представляет собой переосмысленную версию культового логотипа «Кингз», который был использован в период с 1988 по 1998 год.

На эмблеме представлена обновленная версия оригинальной «Короны Кингз», использовавшейся в первом сезоне в Лос-Анджелесе. Официальными цветами команды остаются черный, серебристый и белый.

Отмечается, что ребрендинг клубного логотипа отражает большое наследие клуба.

«Эта эволюция уходит корнями в нашу 57-летнюю историю и включает в себя элементы наших эпох. Ребрендинг подчеркивает связь как с бывшими игроками команды, так и нынешними. Это подготовило почву для новых итераций в будущем», — сказал президент «Лос-Анджелес» Люк Робитайл.

«Лос-Анджелес» является двукратным обладателем Кубка Стэнли — команда выигрывала трофей в сезонах-2011/2012 и 2013/2014.

Источник: https://www.nhl.com/kings/news/la-kings-unveil-brand-evolution
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
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