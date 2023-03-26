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НХЛ

Сегодня, 01:32

«Лос-Анджелес» обыграл «Виннипег»

Сергей Разин
корреспондент
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«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:1.

В составе «Кингз» дубль оформил Виктор Арвидссон, еще по голу забили Дрю Даути и Алекс Иафалло. У «Джетс» единственную шайбу забросил Пьер-Люк Дюбуа.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 94 очками занимает второе место в Западной конференции, «Виннипег» с 85 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Арвидссон — 21 (Мур), 1:22 — 1:0. Иафалло — 11 (бол., Дано, Уокер), 25:28 — 2:0. Дюбуа — 26 (бол., Коннор, Пионк), 38:37 — 2:1. Даути — 7 (Кемпе, Копитар), 40:27 — 3:1. Арвидссон — 22 (п.в., Андерсон, Даути), 58:24 — 4:1.

Вратари: Корписало — Хеллибак (58:19 — 58:24).

Штраф: 15 — 6.

Броски: 29 (14+9+6) — 26 (8+13+5).

Наши: Гавриков (21.48/1/0) — Наместников (16.33/4/0).

25 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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