Гол и передача Кузьменко помогли «Лос-Анджелесу» победить «Виннипег»

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Голом и результативной передачей в составе «Кингз» отметился Андрей Кузьменко. Еще по одной шайбе забросили Тревор Мур, Анже Копитар и Адриан Кемпе.

Единственный гол гостей на счету Коула Перфетти.

«Лос-Анджелес» (93 очка) после 74 матчей занимает пятое место в Западной конференции НХЛ. «Виннипег» (106) остается лидером «Запада» после 75 игр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Мур — 17 (Эдмундсон), 8:28 — 1:0. Копитар — 19 (Кузьменко, Кемпе), 9:50 — 2:0. Перфетти — 17 (Бэррон), 31:40 — 2:1. Кузьменко — 10, 36:07 — 3:1. Кемпе — 32 (п.в., Копитар, Фогеле), 59:05 — 4:1.

Вратари: Кемпер — Хеллибак (58:02 — 59:05).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 20 (10+8+2) — 19 (7+6+6).

Наши: Гавриков (17.37/3/+1), Кузьменко (16.24/1/+2) — Наместников (13.34/0/-1).

2 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.соm Arena.