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Сегодня, 01:50

«Лос-Анджелес» выиграл у «Юты», Сергачев сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» на своем льду переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Новичок лиги потерпел третье поражение подряд.

Защитник «Кингз» Брандт Кларк в начале второго периода реализовал большинство. Также дублем у хозяев отметился Джоэл Эдмундсон. Голы гостей на счету Логан кули и Клэйтона Келлера.

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев в этой игре сделал одну голевую передачу.

В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» сейчас занимает 5-ю строчку (12 очков), а «Юта» идет на 9-м месте (9 очков).

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ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Юта

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