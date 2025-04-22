Лу Ламорелло покинет пост генерального менеджера «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» объявил, что не будет продлевать контракт с 82-летним Лу Ламорелло, действующим президентом и генеральным менеджером. Теперь операционный партнер Джон Коллинз будет возглавлять поиск нового генерального менеджера.

В сообщении пресс-службы клуба говорится, что «Айлендерс» искренне благодарят Лу Ламорелло за исключительную самоотдачу в течение последних семи лет и отмечают, что его преданность команде соответствует его карьере в Зале славы.

В прошедшем регулярном сезоне-2024/25 «Айлендерс» заняли 12-е место в Восточной конференции и не смогли пробиться в плей-офф.