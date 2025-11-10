Видео
10 ноября, 10:03

Лучшие бомбардиры НХЛ на 10 ноября: Маккиннон оторвался от преследователей

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нэйтан Маккиннон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров НХЛ-2025/26.

10 ноября 30-летний канадец набрал 5 (2+3) очков в матче против «Ванкувера» (5:4 ОТ). Он оторвался от ближайшего преследователя на 4 очка.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 10 ноября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 29 (14+15) очков

2. Лео Карлссон («Анахайм») — 25 (10+15)

3. Коннор Бедард («Чикаго») — 25 (9+16)

4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 24 (10+14)

5. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 (8+15)

6. Джек Айкел («Вегас») — 22 (8+14)

7. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 22 (5+17)

8. Кейл Макар («Колорадо») — 22 (6+16)

9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 22 (10+12)

10. Марк Шайфли («Виннипег») — 21 (9+12)

1

  • Neil

    Да всё, это его год.

    10.11.2025

    Нэйтан Маккиннон
    Хоккей
    НХЛ
