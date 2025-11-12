Лучшие бомбардиры НХЛ на 12 ноября: Маккиннон лидирует, Рантанен вошел в топ-10

12 ноября, 09:50
Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ остается форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — у него 32 (14+18) очка.
Второе и третье места делят нападающий «Анахайма» Лео Карлссон (26 (11+15) очков) и форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини (26 (10+16) очков).
В топ-10 вошел нападающий «Далласа» Микко Рантанен — у него 23 (9+14) очка.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (22 (10+12) очка) делит 9-11-е места еще с двумя игроками.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 12 ноября 2025 года
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 32 (14+18) очка
2. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15)
3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 26 (10+16)
4. Коннор Бедард («Чикаго») — 25 (9+16)
5. Вильям Нюландер («Торонто») — 24 (8+16)
6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 24 (7+17)
7. Микко Рантанен («Даллас») — 23 (9+14)
8. Кейл Макар («Колорадо») — 23 (6+17)
9. Джек Айкел («Вегас») — 22 (8+14)
10. Давид Пастрняк («Бостон») — 22 (10+12)
11. Кирилл Капризов («Миннесота») — 22 (10+12)
Maks
Маккиннон в этом сезоне хорошо начал. Макдэвид тоже может быстро подтянуться, а вот Кучеров пока далековато. Еще несколько молодых игроков на данный момент набирают очень много очков, неужели смогут поддерживать такой высокий темп набора очков по ходу сезона?
12.11.2025
Оскара Тому Харди
Гражданин Кучеров! Просьба занять исвоё место в списке бомбардиров..вас ожидают..
12.11.2025