Лучшие бомбардиры НХЛ на 12 ноября: Маккиннон лидирует, Рантанен вошел в топ-10

Maks

Маккиннон в этом сезоне хорошо начал. Макдэвид тоже может быстро подтянуться, а вот Кучеров пока далековато. Еще несколько молодых игроков на данный момент набирают очень много очков, неужели смогут поддерживать такой высокий темп набора очков по ходу сезона?

12.11.2025