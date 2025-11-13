Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 13 ноября: Бедард сравнялся по очкам с Карлссоном и Селебрини

13 ноября, 08:50
Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ остается нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон. На счету канадца 32 (14+18) очка.
Форвард «Чикаго» Коннор Бедард отметился голом в матче против «Нью-Джерси» (3:4 ОТ) и сравнялся по очкам с Лео Карлссоном из «Анахайма» и Маклином Селебрини из «Сан-Хосе» — 26.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 13 ноября 2025 года
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 32 (14+18) очка
2. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15)
3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 26 (10+16)
4. Коннор Бедард («Чикаго») — 26 (10+16)
5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 25 (7+18)
6. Вильям Нюландер («Торонто») — 24 (8+16)
7. Кейл Макар («Колорадо») — 23 (6+17)
8. Микко Рантанен («Даллас») — 23 (9+14)
9. Джек Айкел («Вегас») — 22 (8+14)
10. Кирилл Капризов («Миннесота») — 22 (10+12)
Молодёжь заметно растёт.
