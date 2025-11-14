Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 14 ноября: Макдэвид вышел на второе место, Капризов выбыл из топ-10

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:3).

Канадец набрал 33-е (14+19) очко в нынешнем сезоне и по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров.

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал два голевых паса в игре с «Коламбусом» (4:5), что позволило ему выйти на второе место в списке лучших бомбардиров с 27 (7+20) очками.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов выбыл из топ-10 и занимает 15-ю строчку. На его счету 22 (10+12) результативных балла.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 14 ноября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (14+19) очка

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 27 (7+20)

3. Коннор Бедард («Чикаго») — 26 (10+16)

4. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15)

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 26 (10+16)

6. Вильям Нюландер («Торонто») — 25 (8+17)

7. Микко Рантанен («Даллас») — 25 (9+16)

8. Мартин Нечас («Колорадо») — 24 (12+12)

9. Кейл Макар («Колорадо») — 24 (6+18)

10. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 (11+13)