14 ноября, 11:32

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 14 ноября: Макдэвид вышел на второе место, Капризов выбыл из топ-10

Алина Савинова

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:3).

Канадец набрал 33-е (14+19) очко в нынешнем сезоне и по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров.

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал два голевых паса в игре с «Коламбусом» (4:5), что позволило ему выйти на второе место в списке лучших бомбардиров с 27 (7+20) очками.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов выбыл из топ-10 и занимает 15-ю строчку. На его счету 22 (10+12) результативных балла.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 14 ноября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (14+19) очка

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 27 (7+20)

3. Коннор Бедард («Чикаго») — 26 (10+16)

4. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15)

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 26 (10+16)

6. Вильям Нюландер («Торонто») — 25 (8+17)

7. Микко Рантанен («Даллас») — 25 (9+16)

8. Мартин Нечас («Колорадо») — 24 (12+12)

9. Кейл Макар («Колорадо») — 24 (6+18)

10. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 (11+13)

1

  • Apei

    Почти четверть сезона позади, всё встаёт на свои места

    14.11.2025

    Кирилл Капризов
    Коннор Макдэвид
    Нэйтан Маккиннон
    Хоккей
    НХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
