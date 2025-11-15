Лучшие бомбардиры НХЛ на 15 ноября: Маккиннон опережает Макдэвида на 6 очков

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. В активе 30-летнего канадца 33 (14+19) очка. Вторым идет форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Места с третьего по пятое с 26 очками делят Коннор Бедард («Чикаго»), Лео Карлссон («Анахайм») и Маклин Селебрини («Сан-Хосе»). Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 15 ноября 2025 года 1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (14+19) очка 2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 27 (7+20) 3. Коннор Бедард («Чикаго») — 26 (10+16) 4. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15) 5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 26 (10+16) 6. Вильям Нюландер («Торонто») — 25 (8+17) 7. Микко Рантанен («Даллас») — 25 (9+16) 8. Мартин Нечас («Колорадо») — 24 (12+12) 9. Кейл Макар («Колорадо») — 24 (6+18) 10. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 (11+13)

Серж Кучеров пока нестабилен, как и вся Тампа,наверное еще подтянутся). Первая пятерка бомбардиров: два монстра хоккейных, а следом трое молодых восходящих звезд). 15.11.2025

Талгат Т В этом сезоне редко слежу новостями с НХЛ, но что случилось с Кучеровым, почему его нет в списке? 15.11.2025