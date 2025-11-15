Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:20

Лучшие бомбардиры НХЛ на 15 ноября: Маккиннон опережает Макдэвида на 6 очков

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

В активе 30-летнего канадца 33 (14+19) очка. Вторым идет форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Места с третьего по пятое с 26 очками делят Коннор Бедард («Чикаго»), Лео Карлссон («Анахайм») и Маклин Селебрини («Сан-Хосе»).

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 15 ноября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (14+19) очка

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 27 (7+20)

3. Коннор Бедард («Чикаго») — 26 (10+16)

4. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15)

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 26 (10+16)

6. Вильям Нюландер («Торонто») — 25 (8+17)

7. Микко Рантанен («Даллас») — 25 (9+16)

8. Мартин Нечас («Колорадо») — 24 (12+12)

9. Кейл Макар («Колорадо») — 24 (6+18)

10. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 (11+13)

3

  • Серж

    Кучеров пока нестабилен, как и вся Тампа,наверное еще подтянутся). Первая пятерка бомбардиров: два монстра хоккейных, а следом трое молодых восходящих звезд).

    15.11.2025

  • Талгат Т

    В этом сезоне редко слежу новостями с НХЛ, но что случилось с Кучеровым, почему его нет в списке?

    15.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Маккиннон не заметил потери бойца Рантанена

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Коннор Макдэвид
    Нэйтан Маккиннон
    НХЛ
    Читайте также
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
    Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров и Капризов против Макдэвида и Маккиннона
    Лучшие снайперы НХЛ на 15 ноября: Драйзайтль и еще 5 игроков отстают от Маккиннона на 2 шайбы
    Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 14 ноября: Макдэвид вышел на второе место, Капризов выбыл из топ-10
    Маршан — о 1000-м очке в НХЛ: «Такое случается нечасто. Всего 102 хоккеиста достигли этой отметки»
    Маршан набрал 1000 очков в НХЛ
    Подколзин забросил третью шайбу в сезоне НХЛ
    Панарин — о своей результативности: «Теперь я сплю крепко и вижу хорошие сны»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя