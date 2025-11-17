Лучшие бомбардиры НХЛ на 17 ноября: Маккиннон продолжает лидировать

Сегодня, 08:48
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2025/26. Форвард набрал 33 (14+19) очка в 19 играх.
В первую тройку также входят Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 (9+21) очков в 20 играх и Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 27 (10+17) очков в 19 играх.
В топ-10 вошли игроки «Колорадо» — Мартин Нечас (25 очков) и Кэйл Макар (25).
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 17 ноября 2025 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (14+19) очка в 19 матчах
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 (14+19) в 20 матчах
3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 27 (10+17) в 19 матчах
4. Вильям Нюландер («Торонто») — 26 (8+18) в 16 матчах
5. Коннор Бедард («Чикаго») — 26 (10+16) в 18 матчах
6. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15) в 18 матчах
7. Микко Рантанен («Колорадо») — 26 (9+17) в 19 матчах
8. Давид Пастрняк («Бостон») — 26 (11+15) в 20 матчах
9. Мартин Нечас («Колорадо») — 25 (13+12) в 19 матчах
10. Кэйл Макар («Колорадо») — 25 (6+19) в 19 матчах