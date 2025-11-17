Лучшие бомбардиры НХЛ на 17 ноября: Маккиннон продолжает лидировать

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2025/26. Форвард набрал 33 (14+19) очка в 19 играх.

В первую тройку также входят Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 (9+21) очков в 20 играх и Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 27 (10+17) очков в 19 играх.

В топ-10 вошли игроки «Колорадо» — Мартин Нечас (25 очков) и Кэйл Макар (25).

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 17 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (14+19) очка в 19 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 (14+19) в 20 матчах

3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 27 (10+17) в 19 матчах

4. Вильям Нюландер («Торонто») — 26 (8+18) в 16 матчах

5. Коннор Бедард («Чикаго») — 26 (10+16) в 18 матчах

6. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15) в 18 матчах

7. Микко Рантанен («Колорадо») — 26 (9+17) в 19 матчах

8. Давид Пастрняк («Бостон») — 26 (11+15) в 20 матчах

9. Мартин Нечас («Колорадо») — 25 (13+12) в 19 матчах

10. Кэйл Макар («Колорадо») — 25 (6+19) в 19 матчах