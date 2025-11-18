Лучшие бомбардиры НХЛ на 18 ноября: Маккиннон, Макдэвид и Селебрини — в первой тройке

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2025/26. Форвард набрал 33 (14+19) очка в 19 играх.

Второе место занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого 30 (9+21) очков в 21 матче. Третьим идет нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини — 27 (10+17) очков в 19 играх.

В топ-10 входят четыре игрока «Колорадо». Помимо Маккиннона, это Микко Рантанен, Мартин Нечас и Кэйл Макар.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 18 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (14+19) очка в 19 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 (9+21) в 21 матче

3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 27 (10+17) в 19 матчах

4. Вильям Нюландер («Торонто») — 26 (8+18) в 16 матчах

5. Коннор Бедард («Чикаго») — 26 (10+16) в 18 матчах

6. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15) в 19 матчах

7. Микко Рантанен («Колорадо») — 26 (9+17) в 19 матчах

8. Давид Пастрняк («Бостон») — 26 (11+15) в 21 матче

9. Мартин Нечас («Колорадо») — 25 (13+12) в 19 матчах

10. Кэйл Макар («Колорадо») — 25 (6+19) в 19 матчах