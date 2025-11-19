Лучшие бомбардиры НХЛ на 19 ноября: Маккиннон лидирует, Селебрини сравнялся с Макдэвидом

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2025/26. Форвард набрал 33 (14+19) очка в 19 играх.

Форварад «Сан-Хосе» Маклин Селебрини отметился хет-триком в матче с «Ютой». На его счету теперь 30 (13+17) очков. Таким образом, он сравнялся по количеству очков с нападающим «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом — 30 (9+21) очков.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 19 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (14+19) очка в 19 матчах

2. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 30 (13+17) в 20 матчах

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 (9+21) в 21 матче

4. Коннор Бедард («Чикаго») — 29 (13+16) в 19 матчах

5. Вильям Нюландер («Торонто») — 27 (9+18) в 17 матчах

6. Марк Шайфли («Виннипег») — 27 (11+16) в 19 матчах

7. Микко Рантанен («Даллас») — 27 (9+18) в 20 матчах

8. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15) в 19 матчах

9. Давид Пастрняк («Бостон») — 26 (11+15) в 21 матче

10. Мартин Нечас («Колорадо») — 25 (13+12) в 19 матчах