Сегодня, 10:42

Лучшие бомбардиры НХЛ на 20 ноября: Маккиннон лидирует, Макдэвид вышел на второе место

Павел Лопатко

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2025/26. Форвард набрал 33 (14+19) очка в 19 играх.

Вторым идет форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — у него 32 (9+23) очка в 22 матчах. Третье место занимает нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини — 30 (13+17) очков в 20 матчах.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 20 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (14+19) очка в 19 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 32 (9+23) в 22 матчах

3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 30 (13+17) в 20 матчах

4. Коннор Бедард («Чикаго») — 29 (13+16) в 19 матчах

5. Вильям Нюландер («Торонто») — 27 (9+18) в 17 матчах

6. Марк Шайфли («Виннипег») — 27 (11+16) в 19 матчах

7. Микко Рантанен («Даллас») — 27 (9+18) в 20 матчах

8. Лео Карлссон («Анахайм») — 27 (11+16) в 20 матчах

9. Давид Пастрняк («Бостон») — 27 (11+16) в 22 матчах

10. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 26 (14+12) в 22 матчах

