Лучшие бомбардиры НХЛ на 20 октября: Айкел и Стоун лидируют, Капризов остается в топ-10

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел лидирует в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. По данным на 20 октября 2025 года, он набрал 15 (5+10) очков. На втором месте идет его партнер по команде нападающий Марк Стоун — 13 (2+11) очков. Третье место занимает нападающий «Детройта» Дилан Ларкин — 11 (5+6) очков.

Россиянин Кирилл Капризов («Миннесота») набрал 9 (4+5) очков и занимает восьмое место.

Топ-10 бомбардиров сезона НХЛ на 20 октября 2025 года

1. Джек Айкел («Вегас») — 15 (5+10) очков

2. Марк Стоун («Вегас») — 13 (2+11)

3. Дилан Ларкин («Детройт») — 11 (5+6)

4. Вильям Нюландер («Торонто») — 11 (2+9)

5. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 10 (6+4)

6. Мартин Нечас («Колорадо») — 10 (4+6)

7. Майк Шайфли («Виннипег») — 9 (6+3)

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 9 (4+5)

9. Мэтт Болди («Миннесота») — 9 (4+5)

10. Том Уилсон («Вашингтон») — 9 (3+6)