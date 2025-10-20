Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

20 октября, 05:18

Лучшие бомбардиры НХЛ на 20 октября: Айкел и Стоун лидируют, Капризов остается в топ-10

Павел Лопатко
Джек Айкел.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел лидирует в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. По данным на 20 октября 2025 года, он набрал 15 (5+10) очков. На втором месте идет его партнер по команде нападающий Марк Стоун — 13 (2+11) очков. Третье место занимает нападающий «Детройта» Дилан Ларкин — 11 (5+6) очков.

Россиянин Кирилл Капризов («Миннесота») набрал 9 (4+5) очков и занимает восьмое место.

Топ-10 бомбардиров сезона НХЛ на 20 октября 2025 года

1. Джек Айкел («Вегас») — 15 (5+10) очков
2. Марк Стоун («Вегас») — 13 (2+11)
3. Дилан Ларкин («Детройт») — 11 (5+6)
4. Вильям Нюландер («Торонто») — 11 (2+9)
5. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 10 (6+4)
6. Мартин Нечас («Колорадо») — 10 (4+6)
7. Майк Шайфли («Виннипег») — 9 (6+3)
8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 9 (4+5)
9. Мэтт Болди («Миннесота») — 9 (4+5)
10. Том Уилсон («Вашингтон») — 9 (3+6)

Telegram Дзен Max
Джек Айкел
Дилан Ларкин
Кирилл Капризов
Марк Стоун
НХЛ
Читайте также
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров и Капризов против Макдэвида и Маккиннона
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 14 ноября: Макдэвид вышел на второе место, Капризов выбыл из топ-10
Маршан — о 1000-м очке в НХЛ: «Такое случается нечасто. Всего 102 хоккеиста достигли этой отметки»
Маршан набрал 1000 очков в НХЛ
Подколзин забросил третью шайбу в сезоне НХЛ
Панарин — о своей результативности: «Теперь я сплю крепко и вижу хорошие сны»
Главный тренер «Рейнджерс» Салливан отметил высокую результативность Панарина в последних играх
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя