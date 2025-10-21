Лучшие бомбардиры НХЛ на 21 октября: Айкел и Стоун лидируют, Капризов остается в топ-10

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел лидирует в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. По данным на 21 октября 2025 года, он набрал 16 (6+10) очков.

На втором месте идет его партнер по команде нападающий Марк Стоун — 13 (2+11) очков. Третье место занимает форвард «Детройта» Дилан Ларкин — 11 (5+6) очков.

Россиянин Кирилл Капризов («Миннесота») набрал 10 (5+5) очков и занимает восьмое место.

Топ-10 бомбардиров сезона НХЛ на 21 октября 2025 года

1. Джек Айкел («Вегас») — 16 (6+10) очков

2. Марк Стоун («Вегас») — 13 (2+11)

3. Дилан Ларкин («Детройт») — 11 (5+6)

4. Вильям Нюландер («Торонто») — 11 (2+9)

5. Майк Шайфли («Виннипег») — 10 (7+3)

6. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 10 (6+4)

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 10 (5+5)

8. Мартин Нечас («Колорадо») — 10 (4+6)

9. Мэтт Болди («Миннесота») — 10 (4+6)

10. Митчелл Марнер («Вегас») — 10 (2+8)