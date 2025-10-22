Видео
22 октября, 09:31

Лучшие бомбардиры НХЛ на 22 октября: Нюландер вошел в топ-3, Капризов — 8-й

Сергей Ярошенко

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел продолжает лидировать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. На его счету 6 голов и 10 результативных передач в 7 играх.

Второе место занимает его партнер по команде форвард Марк Стоун, который набрал 13 (2+11) очков в 6 играх. В топ-3 вошел нападающий «Торонто» Вильям Нюландер, на его счету также 13 (2+11) очков, но в 7 играх.

Россиянин Кирилл Капризов («Миннесота») с 10 (5+5) очками занимает восьмое место.

Топ-10 бомбардиров сезона НХЛ на 22 октября 2025 года

1. Джек Айкел («Вегас») — 16 (6+10) очков

2. Марк Стоун («Вегас») — 13 (2+11)

3. Вильям Нюландер («Торонто») — 13 (2+11)

4. Дилан Ларкин («Детройт») — 11 (5+6)

5. Мартин Нечас («Колорадо») — 11 (5+6)

6. Марк Шайфли («Виннипег») — 10 (7+3)

7. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 10 (6+4)

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 10 (5+5)

9. Том Уилсон («Вашингтон») — 10 (4+6)

10. Ник Шмальц («Юта») — 10 (4+6)

Вильям Нюландер
Джек Айкел
Кирилл Капризов
Марк Стоун
Хоккей
НХЛ
